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March 1, 2018 / 9:39 PM / in 15 hours

BRIEF-Ambarella Q4 GAAP Earnings Per Share $0.04

Reuters Staff

1 Min Read

March 1 (Reuters) - Ambarella Inc:

* AMBARELLA, INC. ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR 2018 FINANCIAL RESULTS

* Q4 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.45

* Q4 REVENUE FELL 19.3 PERCENT TO $70.6 MILLION

* SEES Q1 OF FISCAL YEAR 2019 REVENUE BETWEEN $54.5 MILLION AND $57.5 MILLION

* QTRLY ADJUSTED GROSS MARGIN 64.7% VERSUS 67.2%

* SEES Q1 OF FISCAL YEAR 2019 GROSS MARGIN ON A NON-GAAP BASIS TO BE BETWEEN 60.0% AND 62.0%

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.37, REVENUE VIEW $70.3 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* Q1 REVENUE VIEW $58.3 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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