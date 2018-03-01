BRIEF-Ambarella Q4 GAAP Earnings Per Share $0.04

March 1 (Reuters) - Ambarella Inc:
* AMBARELLA, INC. ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR 2018 FINANCIAL RESULTS
* Q4 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.45
* SEES Q1 OF FISCAL YEAR 2019 REVENUE BETWEEN $54.5 MILLION AND $57.5 MILLION
* SEES Q1 OF FISCAL YEAR 2019 GROSS MARGIN ON A NON-GAAP BASIS TO BE BETWEEN 60.0% AND 62.0%
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.37, REVENUE VIEW $70.3 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q1 REVENUE VIEW $58.3 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: