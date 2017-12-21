FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Venezuela
Net Neutrality
The Trump Effect
North Korea
Moments of Innovation
Media
Energy & Environment
Cyber Risk
Investigates
Breakingviews
Future of Money
#Market News
December 21, 2017 / 12:00 PM / in 5 days

BRIEF-Ambrx And Tracon Pharma Announce Commercialization Agreement For TRC105 In China

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 21 (Reuters) - Tracon Pharmaceuticals Inc:

* AMBRX AND TRACON PHARMACEUTICALS ANNOUNCE DEVELOPMENT AND COMMERCIALIZATION AGREEMENT FOR TRC105 IN CHINA

* AMBRX INC - ENTERED INTO LICENSING AGREEMENT FOR DEVELOPMENT & COMMERCIALIZATION OF TRACON‘S PROPRIETARY ENDOGLIN ANTIBODY, TRC105 IN CHINA

* AMBRX SAYS TRANSACTION GRANTS AMBRX EXCLUSIVE RIGHTS TO DEVELOP AND COMMERCIALIZE TRC105 IN ALL INDICATIONS IN CHINA AND TAIWAN

* AMBRX SAYS UNDER DEAL TERMS, TRACON WILL RECEIVE AN UPFRONT PAYMENT OF $3 MILLION

* AMBRX SAYS TRACON IS ALSO ELIGIBLE TO RECEIVE TIERED ROYALTIES FROM HIGH SINGLE DIGITS TO LOW TEENS ON NET SALES OF TRC105 IN AMBRX TERRITORIES Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.