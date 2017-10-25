BRIEF-Ambu buys Invendo Medical for EUR 225 million

Oct 25 (Reuters) - AMBU A/S:
* REG-AMBU ACQUIRES INVENDO MEDICAL AND ENTERS MARKET OF 70 MILLION GASTRO PROCEDURES ANNUALLY
* PURCHASE PRICE OF EUR 225 MILLION INCLUDES CONTINGENT PAYMENTS OF UP TO EUR 110 MILLION.
* IMPACT FROM ACQUISITION TO AMBU‘S 2017/18 GUIDANCE IS MINIMAL.
* EBIT-MARGIN WAS EXPECTED AT INTERVAL 20-21% AND IS NOW EXPECTED AROUND 20%.
* FREE CASH FLOW BEFORE ACQUISITIONS WAS EXPECTED OF DKK 275-300 MILLION AND IS NOW EXPECTED AT AROUND DKK 275 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)