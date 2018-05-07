BRIEF-Ambu Q2 2017/18 EBIT Rises To DKK 156 Million

May 7 (Reuters) - AMBU A/S:
* REG-AMBU A/S: INTERIM REPORT FOR Q2 2017/18 AND FOR THE HALF-YEAR (1 OCTOBER 2017- 31 MARCH 2018)
* REG-AMBU A/S: INTERIM REPORT FOR Q2 2017/18 AND FOR THE HALF-YEAR (1 OCTOBER 2017- 31 MARCH 2018)
* OUTLOOK FOR ORGANIC GROWTH IN LOCAL CURRENCIES FOR 2017/18 IS RAISED FROM ‘APPROX. 13%’ TO ‘APPROX. 14-15%’
* OUTLOOK FOR EBIT MARGIN AND FREE CASH FLOWS IS MAINTAINED.
* Q2 2017/18 EBIT DKK 156 MILLION VERSUS DKK 121 MILLION YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)