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May 7, 2018 / 6:09 AM / in 2 hours

BRIEF-Ambu Q2 2017/18 EBIT Rises To DKK 156 Million

Reuters Staff

1 Min Read

May 7 (Reuters) - AMBU A/S:

* REG-AMBU A/S: INTERIM REPORT FOR Q2 2017/18 AND FOR THE HALF-YEAR (1 OCTOBER 2017- 31 MARCH 2018)

* REG-AMBU A/S: INTERIM REPORT FOR Q2 2017/18 AND FOR THE HALF-YEAR (1 OCTOBER 2017- 31 MARCH 2018)

* OUTLOOK FOR ORGANIC GROWTH IN LOCAL CURRENCIES FOR 2017/18 IS RAISED FROM ‘APPROX. 13%’ TO ‘APPROX. 14-15%’

* OUTLOOK FOR EBIT MARGIN AND FREE CASH FLOWS IS MAINTAINED.

* REVENUE OF DKK 651M WAS POSTED FOR Q2

* Q2 2017/18 EBIT DKK 156 MILLION VERSUS DKK 121 MILLION YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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