FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
MobileWorldCongress
LipperAwards
Myanmar
North Korea
Earnings
NorthKorea
The Trump Effect
Breakingviews
Market News
March 1, 2018 / 12:28 PM / Updated 12 hours ago

BRIEF-Amc Entertainment Holdings Inc. Announces Q4 Loss Per Share $2.14

Reuters Staff

1 Min Read

March 1 (Reuters) - Amc Entertainment Holdings Inc:

* AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS, INC. ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND YEAR-END 2017 RESULTS

* Q4 REVENUE ROSE 53 PERCENT TO $1.417 BILLION

* Q4 LOSS PER SHARE $2.14

* QTRLY NET LOSS INCLUDED ABOUT $310.0 MILLION EXPENSE RELATED TO TAX REFORM

* Q4 REVENUE VIEW $1.41 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* Q4 REVENUE VIEW $1.41 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS - LIBERAL EXPENSING PROVISIONS ON CAPEX EXPECTED TO MINIMIZE CASH TAXES TO ABOUT $8 MILLION TO $10 MILLION/YEAR OVER NEXT 8 -10 YRS‍​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.