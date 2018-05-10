BRIEF-Amdocs Ltd Reports Q2 Earnings Per Share $0.70

May 10 (Reuters) - Amdocs Ltd:
* AMDOCS LIMITED REPORTS SECOND QUARTER FISCAL 2018 RESULTS RECORD QUARTERLY REVENUE OF $992M
* Q2 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.95
* Q2 REVENUE $992 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $980.5 MILLION
* SEES Q3 2018 GAAP EARNINGS PER SHARE ABOUT $0.71 TO $0.81
* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.95 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* REITERATES FISCAL 2018 NON-GAAP DILUTED EPS GROWTH OUTLOOK OF 4.0%-8.0% YOY
* EXPECTS FISCAL 2018 GAAP DILUTED EPS GROWTH OUTLOOK OF 0.0%-6.0% YOY
* SEES Q3 DILUTED NON-GAAP EPS OF APPROXIMATELY $1.00-$1.06
* SEES EXPECTS FULL YEAR FISCAL 2018 REVENUE GROWTH OF 2.3%-4.3% YEAR-OVER-YEAR AS REPORTED
* SEES EXPECTS FULL YEAR FISCAL 2018 REVENUE GROWTH OF 1.3%-3.3% YEAR-OVER-YEAR ON A CONSTANT CURRENCY BASIS
* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.00, REVENUE VIEW $992.1 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $4.04, REVENUE VIEW $3.96 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: