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May 10, 2018 / 8:14 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Amdocs Ltd Reports Q2 Earnings Per Share $0.70

Reuters Staff

2 Min Read

May 10 (Reuters) - Amdocs Ltd:

* AMDOCS LIMITED REPORTS SECOND QUARTER FISCAL 2018 RESULTS RECORD QUARTERLY REVENUE OF $992M

* Q2 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.95

* Q2 GAAP EARNINGS PER SHARE $0.70

* Q2 REVENUE $992 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $980.5 MILLION

* SEES Q3 2018 GAAP EARNINGS PER SHARE ABOUT $0.71 TO $0.81

* SEES Q3 2018 REVENUE ABOUT $990 MILLION TO $1.03 BILLION

* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.95 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* REITERATES FISCAL 2018 NON-GAAP DILUTED EPS GROWTH OUTLOOK OF 4.0%-8.0% YOY

* EXPECTS FISCAL 2018 GAAP DILUTED EPS GROWTH OUTLOOK OF 0.0%-6.0% YOY

* SEES Q3 DILUTED NON-GAAP EPS OF APPROXIMATELY $1.00-$1.06

* SEES EXPECTS FULL YEAR FISCAL 2018 REVENUE GROWTH OF 2.3%-4.3% YEAR-OVER-YEAR AS REPORTED

* SEES EXPECTS FULL YEAR FISCAL 2018 REVENUE GROWTH OF 1.3%-3.3% YEAR-OVER-YEAR ON A CONSTANT CURRENCY BASIS

* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.00, REVENUE VIEW $992.1 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $4.04, REVENUE VIEW $3.96 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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