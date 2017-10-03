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BRIEF-AMEDICA ANNOUNCES ADJOURNMENT OF SPECIAL MEETING OF STOCKHOLDERS
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October 3, 2017 / 2:33 PM / 17 days ago

BRIEF-AMEDICA ANNOUNCES ADJOURNMENT OF SPECIAL MEETING OF STOCKHOLDERS

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 3 (Reuters) - Amedica Corp:

* AMEDICA ANNOUNCES ADJOURNMENT OF SPECIAL MEETING OF STOCKHOLDERS

* ‍SPECIAL MEETING WILL RECONVENE AT 9:00 A.M. LOCAL TIME ON OCTOBER 10, 2017​

* ADJOURNMENT IS TO ALLOW FOR SOLICITATION OF ADDITIONAL VOTES IN FAVOR OF PROPOSAL CONTAINED IN DEFINITIVE PROXY STATEMENT FILED ON JULY 28​

* ‍ADJOURNMENT IS TO ALLOW FOR SOLICITATION OF VOTES IN FAVOR OF PROPOSAL CONTAINED IN DEFINITIVE PROXY STATEMENT REGARDING REVERSE SPLIT OF STOCK​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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