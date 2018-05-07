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May 7, 2018 / 9:08 PM / in an hour

BRIEF-Amedisys Reports Qtrly Adjusted Net Income Per Diluted Share Of $0.79

Reuters Staff

1 Min Read

May 7 (Reuters) - Amedisys Inc:

* AMEDISYS REPORTS FIRST QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS AND REAFFIRMS 2018 GUIDANCE

* SEES FY 2018 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $2.97 TO $3.08

* QTRLY NET INCOME ATTRIBUTABLE TO AMEDISYS, INC. PER DILUTED SHARE OF $0.79

* QTRLY ADJUSTED NET INCOME ATTRIBUTABLE TO AMEDISYS, INC. PER DILUTED SHARE OF $0.79

* QTRLY NET SERVICE REVENUE INCREASED $34.6 MILLION TO $399.3 MILLION

* SEES 2018 NET SERVICE REVENUE ANTICIPATED TO BE IN RANGE OF $1.60 BILLION TO $1.64 BILLION

* Q1 REVENUE VIEW $395.3 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $3.00, REVENUE VIEW $1.63 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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