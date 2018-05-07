BRIEF-Amedisys Reports Qtrly Adjusted Net Income Per Diluted Share Of $0.79

May 7 (Reuters) - Amedisys Inc:
* AMEDISYS REPORTS FIRST QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS AND REAFFIRMS 2018 GUIDANCE
* QTRLY NET INCOME ATTRIBUTABLE TO AMEDISYS, INC. PER DILUTED SHARE OF $0.79
* QTRLY ADJUSTED NET INCOME ATTRIBUTABLE TO AMEDISYS, INC. PER DILUTED SHARE OF $0.79
* QTRLY NET SERVICE REVENUE INCREASED $34.6 MILLION TO $399.3 MILLION
* SEES 2018 NET SERVICE REVENUE ANTICIPATED TO BE IN RANGE OF $1.60 BILLION TO $1.64 BILLION
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $3.00, REVENUE VIEW $1.63 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: