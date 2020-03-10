Healthcare
March 10, 2020 / 4:27 PM / Updated an hour ago

BRIEF-American Airlines CEO Says Contacted By Numerous Banks Interested In Lending To Co

1 Min Read

March 10 (Reuters) - American Airlines Group Inc:

* AMERICAN AIRLINES CEO - IN RECENT WEEKS WE’VE BEEN CONTACTED BY NUMEROUS BANKS INTERESTED IN LENDING TO CO- CONFERENCE (DROPS EXTRANEOUS WORDS)

* AMERICAN AIRLINES CEO ON COST REDUCTIONS- LOOKING AT PUSHING OUT PILOT TRAINING CLASSES AS WELL LOOKING AT ALL OF OUR AIRPORT COSTS

* AMERICAN AIRLINES CEO - CONSIDERING BORROWING OPPORTUNITIES AS EVENTS UNFOLD, BUT WITH A FOCUS ON SHORT-TERM OR PREPAYABLE FINANCING- CONFERENCE Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below