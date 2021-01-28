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Healthcare

BRIEF-American Airlines CEO Says Unions Talking To Lawmakers About More Aid For Airlines Under New Covid-19 Relief Proposal

By Reuters Staff

1 Min Read

American Airlines Group Inc:

* AMERICAN AIRLINES CEO SAYS TALKING TO GOVERNMENT OFFICIALS TO LOOK AT IMPACT OF COVID-19 TESTING ON DOMESTIC FLIGHTS, THINKS IT WOULD BE ‘DIFFICULT’- CONF. CALL

* AMERICAN AIRLINES CEO SAYS UNIONS TALKING TO LAWMAKERS ABOUT MORE AID FOR AIRLINES UNDER NEW COVID-19 RELIEF PROPOSAL

* AMERICAN AIRLINES CEO SAYS TALKING TO ITS UNIONS ABOUT OPTIONS ONCE CURRENT GOVERNMENT PAYROLL SUPPORT EXPIRES ON APRIL 1 GIVEN DEMAND OUTLOOK Source text for Eikon: Further company coverage:

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