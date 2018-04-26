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April 26, 2018 / 11:57 AM / in 23 minutes

BRIEF-American Airlines Group Reports Q1 EPS $0.39

Reuters Staff

1 Min Read

April 26 (Reuters) - American Airlines Group Inc:

* AMERICAN AIRLINES GROUP REPORTS FIRST-QUARTER 2018 PROFIT

* Q1 EARNINGS PER SHARE $0.39

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.72 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* SEES FY 2018 EARNINGS PER SHARE $5.00 TO $6.00 EXCLUDING ITEMS

* Q1 REVENUE $10.4 BILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $10.42 BILLION

* QTRLY TOTAL MAINLINE & REGIONAL PASSENGER LOAD FACTOR 80.4 PERCENT VERSUS 79.2 PERCENT

* QTRLY TOTAL MAINLINE & REGIONAL REVENUE PASSENGER MILES (RPM) 52,945 MILLION VERSUS 50,984 MILLION REPORTED LAST YEAR

* QTRLY TOTAL MAINLINE & REGIONAL PRASM 14.40 CENTS VERSUS 13.98 CENTS

* QTRLY TOTAL MAINLINE & REGIONAL AVAILABLE SEAT MILES (ASM) 65,823 MILLION VERSUS 64,341 MILLION REPORTED LAST YEAR

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $5.75 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* HIGHER FUEL PRICES LED TO A DECLINE IN YEAR-OVER-YEAR EARNINGS IN QUARTER Source text for Eikon: Further company coverage:

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