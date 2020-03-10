Healthcare
March 10, 2020 / 12:52 PM / Updated 3 minutes ago

BRIEF-American Airlines Says Demand Environment Remains Very Fluid Due To Covid-19, Suspended Q1 And FY 2020 Guidance

1 Min Read

March 10 (Reuters) - American Airlines Group Inc:

* AMERICAN AIRLINES - DEMAND ENVIRONMENT REMAINS VERY FLUID DUE TO COVID-19, SUSPENDED Q1 AND FY 2020 GUIDANCE

* AMERICAN AIRLINES - DECLINE IN FUEL PRICE ALONE IS EXPECTED TO DRIVE ABOUT $3 BILLION IN 2020 COST SAVINGS VERSUS PREVIOUS GUIDANCE

* AMERICAN AIRLINES - CAPACITY GROWTH IN 2020 WILL BE LOW-COST AND EFFICIENT

* AMERICAN AIRLINES - COVID-19 HAS CREATED UNCERTAINTY, BUT AMERICAN IS WELL-POSITIONED TO MANAGE THROUGH IT

* AMERICAN AIRLINES - HAVE OVER $7.31 BILLION IN LIQUIDITY AS OF MARCH 9 2020

* AMERICAN AIRLINES - HAVE NO LARGE NEAR-TERM MATURITIES UNTIL 2022 Source text: (bit.ly/2wIzxRB) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below