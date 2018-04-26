FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 26, 2018 / 11:45 AM / Updated 39 minutes ago

BRIEF-American Airlines Says Expects Q2 TRASM To Be Up About 1.5 To 3.5 Pct Year-Over-Year

Reuters Staff

2 Min Read

April 26 (Reuters) - American Airlines Group Inc:

* AMERICAN AIRLINES SAYS EXPECTS Q2 TRASM TO BE UP APPROXIMATELY 1.5 TO 3.5 PERCENT YEAR-OVER-YEAR - SEC FILING

* AMERICAN AIRLINES - 2018 TOTAL SYSTEM CAPACITY IS EXPECTED TO BE UP 2.5 PERCENT VERSUS. 2017 ON A SCHEDULE-OVER-SCHEDULE BASIS

* AMERICAN AIRLINES - EXPECTS TO SPEND $3.7 BILLION IN CAPEX IN 2018, INCLUDING $1.9 BILLION IN AIRCRAFT AND $1.8 BILLION IN NON-AIRCRAFT CAPEX

* AMERICAN AIRLINES SAYS CONSOLIDATED CASM EXCLUDING FUEL AND SPECIAL ITEMS IS EXPECTED TO BE UP ABOUT 2.0 PERCENT IN 2018

* AMERICAN AIRLINES - EXPECTS ITS SECOND QUARTER PRE-TAX MARGIN EXCLUDING SPECIAL ITEMS TO BE APPROXIMATELY 7.5 TO 9.5 PERCENT

* AMERICAN AIRLINES - NOW EXPECTS TO REPORT 2018 EARNINGS PER DILUTED SHARE EXCLUDING SPECIAL ITEMS OF BETWEEN $5.00 AND $6.00

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $5.75 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* AMERICAN AIRLINES GROUP - IN 2018, CO EXPECTS TO TAKE DELIVERY OF 22 MAINLINE AIRCRAFT COMPRISED OF 16 B738 MAX AIRCRAFT AND 6 B789 AIRCRAFT

* AMERICAN AIRLINES - CONTINUES TO EXPECT 2019 & 2020 CASM EX. FUEL, SPECIAL ITEMS & NEW LABOR AGREEMENTS EACH TO BE UP ABOUT 1-2 PERCENT

* AMERICAN AIRLINES GROUP - Q2 CONSOLIDATED CASM EXCLUDING FUEL AND SPECIAL ITEMS IS EXPECTED TO BE UP ABOUT 3.5 PERCENT YEAR-OVER-YEAR

* AMERICAN AIRLINES GROUP - IN 2018, CO EXPECTS TO REDUCE THE REGIONAL FLEET COUNT BY A NET OF 4 AIRCRAFT Source text: [bit.ly/2FiBNO1] Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.