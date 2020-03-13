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March 13, 2020 / 4:40 AM / Updated an hour ago

BRIEF-American Airlines To Suspend All External, Internal Hiring, Internal Promotions And Lateral Moves, For Management Team Members- CEO Letter To Employees

1 Min Read

March 13 (Reuters) -

* AMERICAN AIRLINES WILL ACCELERATE RETIREMENT OF REMAINING BOEING 757 AND 767 AIRCRAFT - CEO LETTER TO EMPLOYEES SEEN BY REUTERS

* AMERICAN AIRLINES’ BOEING 767 FLEET TO BE GROUNDED IN MAY 2020 - CEO LETTER TO EMPLOYEES SEEN BY REUTERS

* AMERICAN AIRLINES’ REMAINING BOEING 757 AIRCRAFT TO RETIRE BETWEEN MAY 2020 AND POST-SUMMER 2021 AT LATEST - CEO LETTER TO EMPLOYEES SEEN BY REUTERS

* AMERICAN AIRLINES WILL DEFER ANNUAL MERIT INCREASES AS ALL PAY INCREASES FOR LEADERSHIP (L1+) WILL BE POSTPONED UNTIL AUGUST - CEO LETTER

* AMERICAN AIRLINES TO SUSPEND ALL EXTERNAL, INTERNAL HIRING, AS WELL AS INTERNAL PROMOTIONS AND LATERAL MOVES, FOR MANAGEMENT TEAM MEMBERS- CEO LETTER

* AMERICAN AIRLINES TO DEFER ALL FUTURE NEW HIRE CLASSES, INCLUDING CLASSES FOR PILOTS, FLIGHT ATTENDANTS STARTING WEEK OF MARCH 23- CEO LETTER

* AMERICAN AIRLINES TO EXTEND TWO-WEEK PAID SICK POLICY FOR ALL TEAM MEMBERS WHO HAVE CONFIRMED DIAGNOSIS OF COVID-19 OR WHO ARE QUARANTINED- CEO LETTER Further company coverage:

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