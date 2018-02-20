BRIEF-American Campus Communities Reports Q4 FFO Per Share $0.75

Feb 20 (Reuters) - American Campus Communities Inc:
* AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES, INC. REPORTS FOURTH QUARTER AND YEAR END 2017 FINANCIAL RESULTS
* SAME STORE AVERAGE PHYSICAL OCCUPANCY OF 96.7 PERCENT FOR Q4 2017 COMPARED TO 97.6 PERCENT FOR Q4 2016
* SEES 2018 FFOM IN RANGE OF $2.33 TO $2.43 PER FULLY DILUTED SHARE
* GREW QTRLY SAME STORE NET OPERATING INCOME (NOI) BY 4.2 PERCENT OVER Q4 PRIOR YEAR
* Q4 FFO PER SHARE VIEW $0.71 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 FFO PER SHARE VIEW $2.41 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: