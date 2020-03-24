Healthcare
March 24, 2020 / 6:03 PM / Updated an hour ago

BRIEF-American Express Co Says CEO Stephen Squeri's FY 2019 Total Compensation Was $23.8 Mln

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March 24 (Reuters) - American Express Co:

* AMERICAN EXPRESS CO SAYS CEO STEPHEN SQUERI’S FY 2019 TOTAL COMPENSATION WAS $23.8 MILLION VERSUS $17.3 MILLION IN FY 2018 - SEC FILING

* AMERICAN EXPRESS CO SAYS CFO JEFFREY CAMPBELL’S FY 2019 TOTAL COMPENSATION WAS $13.7 MILLION VERSUS $11.9 MILLION IN FY 2018

* AMERICAN EXPRESS CO SAYS GROUP PRESIDENT DOUGLAS BUCKMINSTER’S FY 2019 TOTAL COMPENSATION WAS $13.7 MILLION

* AMERICAN EXPRESS CO SAYS CEO TO MEDIAN COMPENSATED EMPLOYEE PAY RATIO IS 367:1 IN 2019 Source text : (bit.ly/2xXYLMn) Further company coverage:

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