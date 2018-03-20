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March 20, 2018 / 4:29 PM / Updated 18 hours ago

BRIEF-American Express Issues Statement Regarding Orbitz Cyber Attack

Reuters Staff

1 Min Read

March 20 (Reuters) - American Express Co:

* AMERICAN EXPRESS STATEMENT REGARDING ORBITZ CYBER ATTACK

* AMERICAN EXPRESS SAYS RECENTLY BEEN ALERTED BY EXPEDIA THAT SOME CUSTOMERS WHO USED EXPEDIA’S ORBITZ PLATFORM MAY HAVE BEEN VICTIMS OF CYBER ATTACK

* CYBER ATTACK WAS NOT AN ATTACK ON, AND DID NOT COMPROMISE, AMERICAN EXPRESS GLOBAL BUSINESS TRAVEL OR AMERICAN EXPRESS PLATFORMS

* EXPEDIA ALERTED CO THAT USERS OF ORBITZ PLATFORM FROM JAN 1, 2016 THROUGH DEC 22, 2017 MAY HAVE BEEN VICTIMS OF CYBER ATTACK Source text (amex.co/2psofd4) Further company coverage:

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