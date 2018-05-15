BRIEF-American Express Reports Card Member Loans Stats For April

May 15 (Reuters) - American Express Co:
* AMERICAN EXPRESS-U.S.SMALL BUSINESS CARD MEMBER LOANS 30 DAYS PAST DUE LOANS AS A%OF TOTAL 1.2 PERCENT AT APRIL END VERSUS 1.3 PERCENT AT MARCH END
* AMERICAN EXPRESS-USCS CARD MEMBER LOANS 30 DAYS PAST DUE LOANS AS A % OF TOTAL 1.3 PERCENT AT APRIL END VERSUS 1.4 PERCENT AT MARCH END
* AMERICAN EXPRESS - USCS CARD MEMBER LOANS NET WRITE-OFF RATE-PRINCIPAL ONLY 2.3 PERCENT AT APRIL END VERSUS 2.2 PERCENT AT MARCH END
* AMERICAN EXPRESS-U.S. SMALL BUSINESS CARD MEMBER LOANS NET WRITE-OFF RATE-PRINCIPAL ONLY 1.9 PERCENT AT APRIL END VERSUS 1.8 PERCENT AT MARCH END Source text - (bit.ly/2wLeltQ) Further company coverage: