BRIEF-American Express Reports Card Member Loans Stats For February

March 15 (Reuters) - American Express Co:
* AMERICAN EXPRESS-U.S.SMALL BUSINESS CARD MEMBER LOANS NET WRITE-OFF RATE-PRINCIPAL ONLY 1.7 PERCENT AT FEB END VERSUS 1.4 PERCENT AT JAN END
* AMERICAN EXPRESS-USCS CARD MEMBER LOANS NET WRITE-OFF RATE – PRINCIPAL ONLY 2.2 PERCENT AT FEB END VERSUS 1.7 PERCENT AT JAN END
* AMERICAN EXPRESS-USCS CARD MEMBER LOANS 30 DAYS PAST DUE LOANS AS A % OF TOTAL 1.4 PERCENT AT FEB END VERSUS 1.4 PERCENT AT JAN END
* AMERICAN EXPRESS-U.S. SMALL BUSINESS CARD MEMBER LOANS 30 DAYS PAST DUE LOANS AS A % OF TOTAL 1.4 PERCENT AT FEB END VERSUS 1.3 PERCENT AT JAN END Source text - (bit.ly/2FY4uUY) Further company coverage: