BRIEF-American Express Reports Credit Card Stats for Jan

Feb 15 (Reuters) - American Express Co:
* AMERICAN EXPRESS-USCS CARD MEMBER LOANS 30 DAYS PAST DUE LOANS AS A % OF TOTAL 1.4 PERCENT AT JAN END VERSUS 1.3 PERCENT AT DEC END
* AMERICAN EXPRESS-U.S. SMALL BUSINESS CARD MEMBER LOANS 30 DAYS PAST DUE LOANS AS A % OF TOTAL 1.3 PERCENT AT JAN END VERSUS 1.2 PERCENT AT DEC END
* AMERICAN EXPRESS-USCS CARD MEMBER LOANS NET WRITE-OFF RATE – PRINCIPAL ONLY 1.7 PERCENT AT JAN END VERSUS 2.0 PERCENT AT DEC END
* AMERICAN EXPRESS-U.S.SMALL BUSINESS CARD MEMBER LOANS NET WRITE-OFF RATE-PRINCIPAL ONLY 1.4 PERCENT AT JAN END VERSUS 1.6 PERCENT AT DEC END Source text: [bit.ly/2o2lwXJ] Further company coverage: