FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Market News
March 19, 2018 / 4:18 PM / Updated 20 hours ago

BRIEF-American Express Says K.I. Chenault's 2017 Total Compensation Was $18.6 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

March 19 (Reuters) - American Express Co:

* AMERICAN EXPRESS CO K.I. CHENAULT’S 2017 TOTAL COMPENSATION WAS $18.6 MILLION VERSUS $17.5 MILLION IN 2016 – SEC FILING‍​

* AMERICAN EXPRESS - S.J. SQUERI’S 2017 TOTAL COMPENSATION WAS $19.2 MILLION VERSUS $12.3 MILLION IN 2016; SQUERI SUCCEEDED CHENAULT AS CHAIRMAN, CEO ON FEB 1, 2018

* AMERICAN EXPRESS CO SAYS CFO J.C. CAMPBELL'S 2017 TOTAL ANNUAL COMPENSATION WAS $9.6 MILLION VERSUS $8.6 MILLION IN 2016 Source text: (bit.ly/2IBjvdC) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.