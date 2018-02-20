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February 20, 2018 / 1:38 PM / Updated 19 hours ago

BRIEF-American Midstream Enters Definitive Agreement To Sell Refined Products Terminals

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 20 (Reuters) - American Midstream Partners Lp:

* AMERICAN MIDSTREAM ENTERS DEFINITIVE AGREEMENT TO SELL REFINED PRODUCTS TERMINALS

* AMERICAN MIDSTREAM PARTNERS LP - DEAL FOR ‍FOR APPROXIMATELY $138.5 MILLION IN CASH​

* AMERICAN MIDSTREAM- ‍SALE OF REFINED PRODUCTS TERMINALLING BUSINESS TO DKGP ENERGY TERMINALS, A JV OF DELEK LOGISTICS PARTNERS & GREEN PLAINS PARTNERS

* AMERICAN MIDSTREAM PARTNERS LP - ‍ANTICIPATES WILL ALSO EXECUTE SALES OF ADDITIONAL TERMINAL ASSETS Source text for Eikon: Further company coverage:

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