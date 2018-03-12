FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
CERAWeek
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Market News
March 12, 2018 / 11:00 AM / Updated a day ago

BRIEF-American Midstream Reports Qtrly Revenues $167.6 Million

Reuters Staff

1 Min Read

March 12 (Reuters) - American Midstream Partners Lp :

* AMERICAN MIDSTREAM REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS

* AMERICAN MIDSTREAM PARTNERS LP QTRLY LIMITED PARTNERS’ NET LOSS PER COMMON UNIT $2.54

* AMERICAN MIDSTREAM PARTNERS LP - QTRLY REVENUES $167.6 MILLION VERSUS $175.9 MILLION

* AMERICAN MIDSTREAM PARTNERS - DURING Q4, CO CONDUCTED REQUIRED ASSET IMPAIRMENT TESTS WHICH RESULTED IN NON-CASH BOOK VALUE ADJUSTMENT OF $99.3 MILLION

* AMERICAN MIDSTREAM - ‍NOTIFIED BY OPERATOR OF DELTA HOUSE FPS THAT SOME THIRD-PARTY OWNED UPSTREAM INFRASTRUCTURE WOULD REQUIRE REMEDIAL WORK​

* AMERICAN MIDSTREAM - REMEDIAL WORK AT ‍THIRD-PARTY OWNED UPSTREAM INFRASTRUCTURE LED TO TEMPORARY DELAY OF PRODUCTION VOLUMES FLOWING INTO DELTA HOUSE​

* AMERICAN MIDSTREAM - ‍REMEDIATION SCHEDULED TO BE COMPLETED LATER IN Q2, AT WHICH TIME FULL PRODUCTION IS EXPECTED TO RESUME FLOWING INTO DELTA HOUSE​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.