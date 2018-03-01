BRIEF-American Outdoor Brands Corporation Q3 GAAP EPS $0.21

March 1 (Reuters) - American Outdoor Brands Corp:
* ORATION REPORTS THIRD QUARTER FISCAL 2018 FINANCIAL RESULTS
* Q3 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.09
* ”OUR RESULTS FOR Q3 REFLECTED A CONTINUATION OF CHALLENGING MARKET CONDITIONS IN CONSUMER MARKET FOR FIREARMS”
* AMERICAN OUTDOOR BRANDS“BELIEVE THAT NEW, LOWER LEVELS OF CONSUMER FIREARM DEMAND WE SAW REFLECTED IN JAN NICS RESULTS MAY CONTINUE FOR SOME TIME”
* GOING FORWARD, WILL OPERATE BUSINESS UNDER ASSUMPTION THAT NEXT 12-18 MONTHS COULD DELIVER FLATTISH REVENUE IN FIREARMS
* FOR THREE MONTHS ENDING APRIL 30, 2018 EXPECTS ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.09 TO $0.11
* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.08 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SEES NET SALES OF $162 MILLION TO $166 MILLION FOR THREE MONTHS ENDING APRIL 30, 2018
* SEES GAAP INCOME PER SHARE OF $0.01 TO $0.03 FOR THREE MONTHS ENDING APRIL 30, 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: