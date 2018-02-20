BRIEF-American Water Reports Q4 GAAP Loss Per Share $0.01

Feb 20 (Reuters) - American Water Works Company Inc:
* AMERICAN WATER REPORTS FOURTH QUARTER AND YEAR-END RESULTS
* Q4 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.69
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.66 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $3.29 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* AMERICAN WATER WORKS - PROJECTS 2018 DIVIDEND GROWTH AT TOP OF LONG-TERM EPS CAGR RANGE
* QTRLY OPERATING REVENUES $821 MILLION VERSUS $802 MILLION
* Q4 REVENUE VIEW $843.4 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* AMERICAN WATER WORKS - PLAN TO INVEST BETWEEN $8.0 BILLION TO $8.6 BILLION OVER NEXT 5 YRS
* AMERICAN WATER WORKS COMPANY - AFFIRMS LONG TERM EPS COMPOUND ANNUAL GROWTH RATE RANGE OF 7 TO 10 PERCENT Source text for Eikon: Further company coverage: