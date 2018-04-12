FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 12, 2018 / 10:29 AM / in 2 hours

BRIEF-American Water Works Affirms 2018 EPS Guidance Range Of $3.22- $3.32

Reuters Staff

1 Min Read

April 12 (Reuters) - American Water Works Company Inc :

* AMERICAN WATER WORKS COMPANY - AFFIRMS 2018 EPS GUIDANCE RANGE OF $3.22 - $3.32

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $3.28 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* AMERICAN WATER WORKS SAYS MAINTAINS ESTIMATED $8.0 - $8.6 BLN FIVE YEAR CAPITAL INVESTMENT - PRESENTATION SLIDES

* PIVOTAL DEAL EPS NEUTRAL IN 2018 AFTER CERTAIN TRANSITION COSTS

* EXPECTS EPS ACCRETION TO GRADUALLY GROW TO $0.12 PER SHARE BY 2022 FROM PIVOTAL DEAL

* EXPECTS NO FURTHER EQUITY NEED GOING FORWARD UNDER NORMAL OPERATING CONDITIONS Source text: (bit.ly/2qql9Ya) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.