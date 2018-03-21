FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Market News
March 21, 2018 / 9:17 PM / Updated 15 hours ago

BRIEF-American Water Works Announces Amendment And Restatement Of Unit's Existing Credit Agreement ‍​

Reuters Staff

1 Min Read

March 21 (Reuters) - American Water Works Company Inc :

* AMERICAN WATER WORKS - AMENDMENT AND RESTATEMENT OF UNIT’S EXISTING CREDIT AGREEMENT WITH RESPECT TO REVOLVING CREDIT FACILITY ‍​

* AMERICAN WATER WORKS SAYS AMENDMENT OF UNIT’S CREDIT AGREEMENT TO INCREASE TOTAL MAXIMUM COMMITMENTS TO $2.25 BILLION - SEC FILING

* AMERICAN WATER WORKS - INCREASE IN SIZE OF AWCC’S COMMERCIAL PAPER PROGRAM TO MAXIMUM OF $2.1 BILLION COMMERCIAL PAPER NOTES OUTSTANDING AT ANY ONE TIME Source text: (bit.ly/2FVtLQc) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.