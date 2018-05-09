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May 9, 2018 / 8:07 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Americas Silver Corporation Q1 Revenues Of $20.4 Million

Reuters Staff

1 Min Read

May 9 (Reuters) - Americas Silver Corp:

* AMERICAS SILVER CORPORATION REPORTS FIRST QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS

* AMERICAS SILVER CORP - REVENUES OF $20.4 MILLION IN Q1, 2018 COMPARED WITH REVENUES OF $15.2 MILLION IN Q1, 2017

* AMERICAS SILVER CORP - GUIDANCE FOR 2018 REMAINS UNCHANGED AT 1.6 - 2.0 MILLION SILVER OUNCES AND 7.2 - 8.0 MILLION SILVER EQUIVALENT OUNCES

* AMERICAS SILVER CORP - CONSOLIDATED SILVER PRODUCTION FOR Q1 WAS APPROXIMATELY 397,035 OUNCES WHICH REPRESENTS A DECREASE OF 24% YEAR-OVER-YEAR Source text for Eikon: Further company coverage:

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