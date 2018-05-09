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May 9, 2018 / 11:36 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Amerigo Resources Reports Q1 Earnings Per Share Of $0.01

Reuters Staff

1 Min Read

May 9 (Reuters) - Amerigo Resources Ltd:

* AMERIGO ANNOUNCES Q1-2018 FINANCIAL RESULTS

* Q1 REVENUE $33.9 MILLION VERSUS $29.8 MILLION

* Q1-2018 PRODUCTION WAS 14.2 MILLION POUNDS OF COPPER, 6% LOWER THAN THE 15.1 MILLION POUNDS PRODUCED IN Q1-2017

* CONTINUES TO EXPECT FULL YEAR PRODUCTION OF 65.0 TO 70.0 MILLION POUNDS OF COPPER AT A CASH COST OF $1.45 TO $1.60/LB

* CONTINUES TO EXPECT ANNUAL MOLYBDENUM PRODUCTION OF 1.5 MILLION POUNDS

* STRONGER PRODUCTION AND LOWER CASH COSTS ARE EXPECTED IN H2-2018

* QTRLY MOLYBDENUM PRODUCTION WAS 0.4 MILLION POUNDS Source text for Eikon: Further company coverage:

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