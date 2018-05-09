BRIEF-Amerigo Resources Reports Q1 Earnings Per Share Of $0.01

May 9 (Reuters) - Amerigo Resources Ltd:
* AMERIGO ANNOUNCES Q1-2018 FINANCIAL RESULTS
* Q1-2018 PRODUCTION WAS 14.2 MILLION POUNDS OF COPPER, 6% LOWER THAN THE 15.1 MILLION POUNDS PRODUCED IN Q1-2017
* CONTINUES TO EXPECT FULL YEAR PRODUCTION OF 65.0 TO 70.0 MILLION POUNDS OF COPPER AT A CASH COST OF $1.45 TO $1.60/LB
* CONTINUES TO EXPECT ANNUAL MOLYBDENUM PRODUCTION OF 1.5 MILLION POUNDS
* STRONGER PRODUCTION AND LOWER CASH COSTS ARE EXPECTED IN H2-2018
* QTRLY MOLYBDENUM PRODUCTION WAS 0.4 MILLION POUNDS Source text for Eikon: Further company coverage: