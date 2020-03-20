Healthcare
March 20, 2020 / 8:59 PM / Updated 9 minutes ago

BRIEF-Ameriprise Financial Says CEO James Cracchiolo's FY 2019 Total Compensation Was $24.5 Mln- SEC Filing

1 Min Read

March 20 (Reuters) - Ameriprise Financial Inc:

* AMERIPRISE FINANCIAL INC SAYS CEO JAMES CRACCHIOLO’S FY 2019 TOTAL COMPENSATION WAS $24.5 MILLION VERSUS $25.7 MILLION IN FY 2018 - SEC FILING

* AMERIPRISE FINANCIAL INC SAYS CFO WALTER BERMAN’S FY 2019 TOTAL COMPENSATION WAS $9.6 MILLION VERSUS $10.1 MILLION IN FY 2018

* AMERIPRISE FINANCIAL INC SAYS FOR 2019, RATIO OF CEO’S ANNUAL TOTAL COMPENSATION TO ANNUAL TOTAL COMPENSATION OF MEDIAN EMPLOYEE WAS 230:1 Source : (bit.ly/2QxaOH9) Further company coverage:

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