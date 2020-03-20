BRIEF-Ameriprise Financial Says CEO James Cracchiolo's FY 2019 Total Compensation Was $24.5 Mln- SEC Filing

March 20 (Reuters) - Ameriprise Financial Inc:
* AMERIPRISE FINANCIAL INC SAYS CEO JAMES CRACCHIOLO’S FY 2019 TOTAL COMPENSATION WAS $24.5 MILLION VERSUS $25.7 MILLION IN FY 2018 - SEC FILING
* AMERIPRISE FINANCIAL INC SAYS CFO WALTER BERMAN’S FY 2019 TOTAL COMPENSATION WAS $9.6 MILLION VERSUS $10.1 MILLION IN FY 2018
* AMERIPRISE FINANCIAL INC SAYS FOR 2019, RATIO OF CEO’S ANNUAL TOTAL COMPENSATION TO ANNUAL TOTAL COMPENSATION OF MEDIAN EMPLOYEE WAS 230:1 Source : (bit.ly/2QxaOH9) Further company coverage: