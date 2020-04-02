Healthcare
April 2, 2020 / 1:05 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Amgen And Adaptive Biotechnologies Announce Strategic Partnership To Develop A Therapeutic To Prevent Or Treat COVID-19

1 Min Read

April 2 (Reuters) - Adaptive Biotechnologies Corp:

* AMGEN AND ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES ANNOUNCE STRATEGIC PARTNERSHIP TO DEVELOP A THERAPEUTIC TO PREVENT OR TREAT COVID-19

* ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORP - COMPANIES WILL BEGIN WORK IMMEDIATELY

* ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORP - TERMS OF AGREEMENT ARE NOT BEING DISCLOSED.

* ADAPTIVE - WILL EXTEND HIGH THROUGHPUT PLATFORM TO SCREEN MASSIVE GENETIC DIVERSITY OF B CELL RECEPTORS FROM PEOPLE THAT HAVE RECOVERED FROM COVID-19 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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