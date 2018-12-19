Switzerland Market Report
December 19, 2018 / 4:10 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Amgen And Molecular Partners Announce Strategic Collaboration In Immuno-Oncology

1 Min Read

Dec 18 (Reuters) -

* AMGEN AND MOLECULAR PARTNERS ANNOUNCE STRATEGIC COLLABORATION IN IMMUNO-ONCOLOGY

* AMGEN-AMGEN AND MOLECULAR PARTNERS ANNOUNCE STRATEGIC COLLABORATION IN IMMUNO-ONCOLOGY

* AMGEN-MOLECULAR PARTNERS WILL RECEIVE UPFRONT PAYMENT OF $50 MILLION

* AMGEN-PARTIES WILL SHARE CLINICAL DEVELOPMENT COSTS IN DEFINED PERCENTAGES FOR FIRST THREE INDICATIONS SUBJECT TO CERTAIN CONDITIONS

* AMGEN-FOR ALL ADDITIONAL CLINICAL TRIALS, AMGEN IS RESPONSIBLE FOR ALL DEVELOPMENT COSTS

* AMGEN - MOLECULAR PARTNERS ELIGIBLE TO RECEIVE UP TO $497 MILLION IN DEVELOPMENT, REGULATORY AND COMMERCIAL MILESTONE PAYMENTS

* AMGEN - PARTIES WILL JOINTLY EVALUATE MP0310 IN COMBINATION WITH AMGEN’S ONCOLOGY PIPELINE PRODUCTS

* AMGEN-ANTICIPATE MP0310 TO ENTER CLINIC IN 2019 Source text for Eikon:

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