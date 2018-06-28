BRIEF-Amgen And Novartis Present New Data Demonstrating Long-Term Efficacy, Safety And Tolerability Of Aimovig™

June 28 (Reuters) - Amgen Inc:
* AMGEN AND NOVARTIS PRESENT NEW DATA DEMONSTRATING LONG-TERM EFFICACY, SAFETY AND TOLERABILITY OF AIMOVIG™ (ERENUMAB-AOOE) IN PATIENTS WITH CHRONIC AND EPISODIC MIGRAINE
* AMGEN - RESULTS FROM A ONE-YEAR STUDY IN CHRONIC MIGRAINE PATIENTS “REINFORCED” ESTABLISHED SAFETY AND EFFICACY PROFILE OF AIMOVIG IN LONG-TERM USE
* AMGEN INC - SAFETY RESULTS OF STUDY AFTER ONE YEAR WERE CONSISTENT WITH ESTABLISHED SAFETY PROFILE OF AIMOVIG IN PREVIOUS STUDIES
* AMGEN INC - EFFICACY DATA OF STUDY SHOWED SUSTAINED BENEFITS UP TO ONE YEAR
* AMGEN INC - AIMOVIG STUDY IS CONTINUING FOR UP TO FIVE YEARS OF TREATMENT Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)