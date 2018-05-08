BRIEF-Amicus Therapeutics Reports Q1 Loss Per Share Of $0.28

May 8 (Reuters) - Amicus Therapeutics Inc:
* AMICUS THERAPEUTICS ANNOUNCES FIRST QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS AND CORPORATE UPDATES
* Q1 REVENUE $16.7 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $16.9 MILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.36 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* REAFFIRMS FY18 REVENUE GUIDANCE OF $75M-$85M AT TOP END OF RANGE
* CONTINUES TO EXPECT FULL-YEAR 2018 NET CASH SPEND BETWEEN $230 MILLION AND $260 MILLION
* CURRENT CASH POSITION, OTHER PROCEEDS, SUFFICIENT TO FUND ONGOING FABRY AND POMPE PROGRAM OPERATIONS INTO AT LEAST 2021
* CASH, CASH EQUIVALENTS, MARKETABLE SECURITIES $605.2 MILLION AT MARCH 31, 2018, VERSUS $358.6 MILLION AT DECEMBER 31, 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: