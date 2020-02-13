BRIEF-AMN Healthcare Announces Q4 Adjusted Earnings Per Share $0.85

Feb 13 (Reuters) - AMN Healthcare Services Inc:
* AMN HEALTHCARE ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2019 RESULTS
* Q4 REVENUE $587 MILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $575.4 MILLION
* Q4 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $0.73 — REFINITIV IBES DATA
* NURSE AND ALLIED SOLUTIONS SEGMENT DELIVERING HIGHER REVENUE IN QUARTER
* SEES Q1 CONSOLIDATED REVENUE $598 - $605 MILLION
* SEES Q1 GROSS MARGIN 33.3% - 33.5%
* SEES Q1 ADJUSTED EBITDA MARGIN 12.3% - 12.5%
* ON AN ORGANIC BASIS, Q1 REVENUE IS PROJECTED TO INCREASE 2-3% Source text for Eikon: Further company coverage: