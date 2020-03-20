Healthcare
March 20, 2020 / 8:49 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Amneal Accelerates Production Of Hydroxychloroquine Sulfate

1 Min Read

March 20 (Reuters) - Amneal Pharmaceuticals Inc:

* AMNEAL ACCELERATES DISTRIBUTION AND PRODUCTION OF HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE TO MEET POTENTIAL NEEDS OF COVID-19 PATIENTS NATIONWIDE

* AMNEAL PHARMACEUTICALS - RAMPING UP PRODUCTION OF HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE & EXPECTS TO PRODUCE ABOUT 20 MILLION TABLETS BETWEEN NOW & MID-APRIL

* AMNEAL PHARMA - CO’S HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE TABLETS APPROVED BY FDA TO TREAT MALARIA, RHEUMATOID ARTHRITIS, LUPUS, CHILDHOOD ARTHRITIS, OTHERS Source text for Eikon: Further company coverage:

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