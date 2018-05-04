FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Financials
May 4, 2018 / 12:48 AM / Updated an hour ago

BRIEF-AMP Makes Submission To Royal Commission

Reuters Staff

2 Min Read

May 4 (Reuters) - AMP Ltd:

* AMP SUBMISSION TO ROYAL COMMISSION

* “WE HAVE TAKEN RESPONSIBILITY FOR ISSUES AND CONTINUE TO TAKE EXTENSIVE ACTION TO FIX THEM”

* REAFFIRMS & REITERATES OUR UNRESERVED APOLOGY FOR FAILINGS IN RESPECT OF ADVICE AND SERVICE DELIVERY TO OUR CUSTOMERS

* LODGED A SUBMISSION ADDRESSING EVIDENCE RECEIVED BY ROYAL COMMISSION IN ITS HEARINGS INTO FINANCIAL ADVICE IN RELATION TO FEES FOR NO SERVICE

* AMP ACCEPTS FURTHER BOARD RENEWAL IS NECESSARY AND IS COMMITTED TO A MEASURED PROGRAM OF CHANGE

* FEES FOR NO SERVICE ISSUES RAISED IN ROYAL COMMISSION HAVE BEEN SUBJECT OF ONGOING ASIC INVESTIGATION SINCE 2015

* TO DATE, FOR BROADER LICENSEE FEES FOR NO SERVICE ISSUE, WE HAVE REMEDIATED 15,712 CUSTOMERS, A TOTAL OF $4.7 MILLION

* COMMITTED TO FASTRACKING SELECTION OF A CHAIRMAN AND APPOINTMENT OF A NEW NON- EXECUTIVE DIRECTOR

* “ACKNOWLEDGES PROCESS HAS BEEN TOO SLOW AND IS COMMITTING ADDITIONAL RESOURCES AND EXPLORING NEW WAYS TO ACCELERATE THIS PROCESS”

* “DENIES ALLEGATION BY COUNSEL ASSISTING THAT IT IS OPEN TO FIND THAT AMP HAS COMMITTED A CRIMINAL OFFENCE IN PROVIDING CLAYTON UTZ REPORT TO ASIC”

* WORKPLACE INVESTIGATION COMMISSIONED BY BOARD REMAINS ONGOING & WILL BE USED TO DETERMINE ANY DISCIPLINARY CONSEQUENCES FOR INDIVIDUALS INVOLVED Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.