BRIEF-AMP To Sell Wealth Protection And Mature Businesses

Oct 25 (Reuters) - AMP Ltd:
* AMP AGREES TO SELL WEALTH PROTECTION AND MATURE BUSINESSES
* ANNOUNCES INTENTION TO DIVEST VIA IPO NEW ZEALAND WEALTH MANAGEMENT AND ADVICE BUSINESSES
* FOR CUSTOMERS, THERE WILL BE NO CHANGE TO THEIR EXISTING INSURANCE POLICY TERMS OR CONDITIONS
* INTENDS TO SEEK DIVESTMENT OF NEW ZEALAND WEALTH MANAGEMENT AND ADVICE BUSINESSES VIA INITIAL PUBLIC OFFERING IN 2019
* ENTERED BINDING REINSURANCE DEAL WITH SWISS RE FOR NZ RETAIL WEALTH PROTECTION PORTFOLIO, EXPECTED TO GET UP TO A$150 MILLION OF CAPITAL TO AMP
* AMP EXPECTS TO MONETISE ALL NON-CASH CONSIDERATION OVER TIME
* REINSURANCE AGREEMENT IS EXPECTED TO REDUCE NEW ZEALAND PROFIT MARGINS BY A$20 MILLION ON A FULL-YEAR BASIS
* AMP CAPITAL WILL ALSO JOIN RESOLUTION LIFE’S GLOBAL PANEL OF PREFERRED ASSET MANAGERS
* NEW RELATIONSHIP AGREEMENT ESTABLISHED WITH RESOLUTION LIFE AND AMP CAPITAL WILL CONTINUE TO MANAGE WEALTH PROTECTION AND MATURE AUM
* SIMPLIFICATION AND SEPARATION COSTS RELATED TO RESOLUTION LIFE SALE TRANSACTION ARE EXPECTED TO BE IN ORDER OF A$320 MILLION POST-TAX
* BUSINESSES HAVE FY18 PRO FORMA OPERATING EARNINGS OF ABOUT A$40 MILLION ON A STANDALONE BASIS
* REINSURANCE AGREEMENT WITH SWISS RE FOR NEW ZEALAND RETAIL WEALTH PROTECTION PORTFOLIO EXPECTED TO RELEASE UP TO A$150 MILLION OF CAPITAL TO AMP
* CONTINUES TO TARGET TOTAL FY18 DIVIDEND PAYOUT TOWARDS LOWER END OF DIVIDEND GUIDANCE RANGE OF BETWEEN 70 - 90 PER CENT OF UNDERLYING PROFIT
* AMP WILL EXCLUDE 2H 18 EARNINGS FROM DISCONTINUED BUSINESSES IN DETERMINING FY 18 DIVIDEND
* ADDITIONAL CAPITAL FROM TRANSACTION WITH RESOLUTION LIFE WILL FACILITATE REDUCTION IN AMP’S CORPORATE DEBT OF UP TO A$800 MILLION
* REINSURANCE AGREEMENT WITH SWISS RE IS EXPECTED TO REDUCE NEW ZEALAND RETAIL WEALTH PROFIT MARGINS BY A$20 MILLION ON A FULL-YEAR BASIS
* TO SELL AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND WEALTH PROTECTION & MATURE BUSINESSES TO RESOLUTION LIFE FOR TOTAL CASH & NON-CASH CONSIDERATION A$3.3 BILLION Source text for Eikon: Further company coverage: