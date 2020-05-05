Healthcare
May 5, 2020 / 4:37 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Amper Q1 Net Profit Up At 4.0 Mln Euros YoY, To Redefine 2020 Strategic Plan

1 Min Read

May 5 (Reuters) - Amper SA:

* Q1 NET PROFIT AT 4.0 MILLION EUROS VERSUS 3.6 MILLION EUROS YEAR AGO

* Q1 EBITDA 5.8 MILLION EUROS VERSUS 4.3 MILLION EUROS YEAR AGO

* Q1 NET SALES 51.3 MILLION EUROS VERSUS 41.4 MILLION EUROS YEAR AGO

* SAYS GROUP WILL SUFFER DELAY IN CONTRACTS AND EXECUTING PROJECTS WHICH WILL SLOW DOWN INCOME GROWTH IN FOLLOWING MONTHS

* SAYS EXECUTABLE PORTFOLIO HAS NOT BEEN AFFECTED AND GROUP SEES NO NEED TO BOOK PROVISIONS

* SAYS BOARD CONSIDERS NOT POSSIBLE TO ACHIEVE THE STRATEGIC PLAN FIGURES FOR 2020

* SAYS BOARD TO REDEFINE GUIDELINES FOR ITS TECHNOLOGY AND INDUSTRIAL BUSINESSES WHICH WILL FORM THE BASIS OF NEW STRATEGIC PLAN Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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