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December 27, 2017 / 5:28 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Amper Reaches Deal With ACMA/ Montenegro, To Advance Bluesky Sale

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 27 (Reuters) - Amper SA:

* SAYS REACHES TRANSACTIONAL AGREEMENT WITH ACMA MANAGEMENT CONSULTING TO FINALIZE ALL LAWSUITS IN SAMOA USA‍​

* SAYS SETTLEMENT PROVIDES FOR WITHDRAWAL OF BOTH PARTIES, ACMA / MONTENEGRO AND GRUPO AMPER, OF ACTIONS RESPECTIVELY INITIATED

* SAYS TO PAY $0.5 MILLION TO MONTENEGRO/ ACMA FOR TERMINATION OF CONSULTING CONTRACT, PLUS CONTINGENT OF $1.5 MILLION

* SAYS DEAL IS A STEP FORWARD IN SALE OF COMPANIES THAT FORM BLUESKY, SEES SALE TO CLOSE IN H1 OF 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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