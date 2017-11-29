FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Amphastar Announces Approval For Medroxyprogesterone Acetate Injectable Suspension, USP
Sections
Featured
Don't call Putin a genius
Commentary
Don't call Putin a genius
Supreme Court weighs major digital privacy case
Supreme Court
Supreme Court weighs major digital privacy case
Scientists take major step toward creating artificial life
Science
Scientists take major step toward creating artificial life
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
November 29, 2017 / 8:00 PM / in an hour

BRIEF-Amphastar Announces Approval For Medroxyprogesterone Acetate Injectable Suspension, USP

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 29 (Reuters) - Amphastar Pharmaceuticals Inc:

* AMPHASTAR ANNOUNCES APPROVAL FOR MEDROXYPROGESTERONE ACETATE INJECTABLE SUSPENSION, USP

* SAYS AMPHASTAR ANTICIPATES LAUNCHING ITS PRODUCT IN Q1 OF 2018

* SAYS U.S. FDA GRANTED APPROVAL OF 2 ABBREVIATED NEW DRUG APPLICATIONS FOR MEDROXYPROGESTERONE ACETATE INJECTABLE SUSPENSION

* SAYS APPROVAL FOR MEDROXYPROGESTERONE ACETATE INJECTABLE SUSPENSION, USP 150 MG/ML, 1ML VIAL, & 1ML PREFILLED SYRINGE, RESPECTIVELY Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.