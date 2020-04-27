Healthcare
April 27, 2020 / 10:10 AM / Updated 4 hours ago

BRIEF-Amphastar Pharmaceuticals gets FDA Approval For Epinephrine Injection

1 Min Read

April 27 (Reuters) - Amphastar Pharmaceuticals Inc:

* AMPHASTAR PHARMACEUTICALS, INC. RECEIVES FDA APPROVAL FOR EPINEPHRINE INJECTION, USP 30MG/30ML (1MG/ML) MULTIPLE DOSE VIAL

* AMPHASTAR PHARMACEUTICALS INC - GRANTED 180 DAY EXCLUSIVITY TO AMPHASTAR AS FIRST GENERIC FILER

* AMPHASTAR PHARMACEUTICALS INC - PLANS TO LAUNCH EPINEPHRINE INJECTION MULTIPLE DOSE VIAL WITHIN TWO TO THREE MONTHS

* AMPHASTAR PHARMACEUTICALS INC - FDA GRANTED 180 DAY EXCLUSIVITY TO AMPHASTAR AS FIRST GENERIC FILER

* AMPHASTAR PHARMACEUTICALS INC - PLANS TO LAUNCH EPINEPHRINE INJECTION MULTIPLE DOSE VIAL WITHIN TWO TO THREE MONTHS Source text for Eikon: Further company coverage:

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