Healthcare
March 24, 2020 / 12:43 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Ampio Suspends Patient Enrollment In Its Phase 3 Study Of Ampion

1 Min Read

March 24 (Reuters) - Ampio Pharmaceuticals Inc:

* AMPIO SUSPENDS PATIENT ENROLLMENT IN ITS PHASE 3 STUDY OF AMPION FOR SEVERE OSTEOARTHRITIS OF THE KNEE AND EXPLORES OTHER OPTIONS TO COMPLETE TRIAL

* AMPIO PHARMACEUTICALS INC - IT IS POSSIBLE THAT COVID-19 PANDEMIC MAY PREVENT COMPLETION OF AP-013 TRIAL AT THIS TIME OR AT ALL.

* AMPIO PHARMACEUTICALS INC - FOCUSING ON INVESTIGATING POTENTIAL USE OF NEBULIZED AMPION FOR TREATMENT OF A SERIOUS COMPLICATION OF COVID-19 Source text for Eikon: Further company coverage:

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