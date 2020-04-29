Healthcare
April 29, 2020 / 11:19 AM / Updated 4 hours ago

BRIEF-Amplifon Q1 Net Profit Shrinks To EUR 5.1 Mln

1 Min Read

April 29 (Reuters) - Amplifon SpA:

* Q1 REVENUE EUR 363.5 MILLION VERSUS EUR 392.0 MILLION YEAR AGO

* Q1 NET PROFIT EUR 5.1 MILLION VERSUS EUR 17.7 MILLION YEAR AGO

* TEMPORARILY SUSPENDED ALL NON-ESSENTIAL CAPEX AND M&A CASH-OUT

* CONFIRMS THAT SO FAR IS NOT YET POSSIBLE TO ASSESS IMPACT OF COVID-19 CRISIS ON CURRENT YEAR

* TO WITHDRAW ITS GUIDANCE ISSUED IN MARCH 2018 AND, SUBSEQUENTLY, UPGRADED IN MARCH 2019 TO REFLECT THE GAES ACQUISITION

* DESPITE NEGATIVE SHORT-TERM IMPACT OF COVID-19 ON DEMAND IN HEARING CARE RETAIL MARKET, CO STILL EXPECTS TO OVER-PERFORM MARKET Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below