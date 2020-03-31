Healthcare
March 31, 2020 / 4:36 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Amrest Holdings Says Food Delivery Services Mitigate Negative Impact On Co's Dine-In Business

1 Min Read

March 31 (Reuters) - Amrest Holdings SE:

* ON CORONAVIRUS: MOST OF RESTAURANTS ARE OFFERING DELIVERY SERVICES THUS MITIGATING THE NEGATIVE IMPACT ON DINE-IN BUSINESS

* ON CORONAVIRUS: IN CHINA ALL BUT ONE OF RESTAURANTS OPERATE AND SSS HAVE MORE THAN QUADRUPLED SINCE FY 2019 EARNINGS CALL

* NEGATIVE IMPACT OF TEMPORARY CLOSURES ON THIS YEAR’S TRADING RESULTS WILL BE SIGNIFICANT

* FINANCIAL POSITION IS STABLE WITH A CASH POSITION OF EUR 134 MILLION AND EXPECTS TO BE ABLE TO RIDE OUT ANY DISRUPTION TO THE BUSINESS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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