Switzerland Market Report
February 5, 2019 / 10:35 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-AMS CEO Says strategy is to remain independent

1 Min Read

Feb 5 (Reuters) -

* CHIPMAKER AMS CFO SAYS CAN’T COMMENT ON FUTURE DIVIDEND POLICY

* CHIPMAKER AMS PLANS TO REVIVE PLAN FOR HONG KONG LISTING AT SOME STAGE - CFO

* AMS CEO SAYS FOCUS IS ON REDUCING DEBT, STILL CONSIDERING STRATEGIC OPTIONS FOR ENVIRONMENTAL SENSORS BUSINESSS

* AMS CEO SAYS STRATEGY IS TO REMAIN INDEPENDENT, SEEK PARTNERSHIPS WHERE DESIRED

* AMS CEO SAYS BPRICE PRESSURE ALWAYS THERE, HAVEN’T SEEN SIGNIFICANT CHANGES Source text for Eikon: Further company coverage: [ ] (Reporting By Michael Shields)

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