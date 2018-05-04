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May 4, 2018 / 6:33 PM / in 2 hours

BRIEF-Amtrust Financial Says Has Been Responding To An SEC Investigation Since June 2013

Reuters Staff

1 Min Read

May 4 (Reuters) - AmTrust Financial Services Inc:

* AMTRUST FINANCIAL SERVICES SAYS SINCE JUNE 2013, CO HAS BEEN RESPONDING TO AN INVESTIGATION BY THE SEC - PROXY FILING

* AMTRUST FINANCIAL SAYS SEC INVESTIGATION INCLUDED A REVIEW OF CO’S INVESTMENT IN LIFE SETTLEMENT CONTRACTS - SEC FILING

* AMTRUST FINANCIAL SAYS INVESTIGATION INCLUDED A REVIEW OF ACQUISITION OF LUXEMBOURG CAPTIVES, CERTAIN ACCOUNTING PRACTICES

* AMTRUST FINANCIAL SAYS HAS BEEN RESPONSIVE TO THE SEC'S ONGOING INQUIRY Source text: (bit.ly/2wbOcnD) Further company coverage:

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