Healthcare
April 30, 2020 / 5:19 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Amundi End-March AuM Of EUR 1.53 Trillion

1 Min Read

April 30 (Reuters) - AMUNDI SA

* Q1 ADJUSTED NET REVENUE EUR 612 MILLION VERSUS EUR 659 MILLION YEAR AGO

* Q1 NET INCOME GROUP SHARE EUR 193 MILLION VERSUS EUR 235 MILLION YEAR AGO

* AMUNDI CEO SAYS CONFIDENT IN ROBUSTNESS OF RESULTS IN 2020

* ALL OF COMPANY FUNCTIONS ARE 100% OPERATIONAL

* IMPLEMENTATION OF PARTNERSHIPS WITH BANCO SABADELL AND BANK OF CHINA ON TARGET AND ON SCHEDULE AS ANNOUNCED

* DURATION AND IMPACT OF COVID-19 CRISIS ON BUSINESS DIFFICULT TO ASSESS

* AUM OF EUR 1.53 TRL AT END-MARCH, UP 3.5% YEAR-ON-YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below