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May 7, 2018 / 11:08 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Anaconda Mining Says Issued Letter To Shareholders Of Maritime Resources Concerning Co's Announced Offer To Acquire Maritime

Reuters Staff

1 Min Read

May 7 (Reuters) - Anaconda Mining Inc:

* ANACONDA MINING - ISSUED A LETTER TO SHAREHOLDERS OF MARITIME RESOURCES CONCERNING CO’S PREVIOUSLY ANNOUNCED OFFER TO ACQUIRE MARITIME

* ANACONDA MINING INC - CO CAN OFFER MARITIME SHAREHOLDERS “A CLEAR AND ACHIEVABLE PLAN” TO DEVELOP MARITIME’S HAMMERDOWN DEPOSIT

* ANACONDA MINING INC - HAS ALREADY HAD PRELIMINARY DISCUSSIONS WITH SEVERAL FINANCING SOURCES TO FUND DEVELOPMENT OF HAMMERDOWN

* ANACONDA MINING - GOT A LOI FROM A FINANCING SOURCE TO FUND “SIGNIFICANT” PART OF DEVELOPMENT OF HAMMERDOWN, EXPECTING ANOTHER TERM SHEET BY MID-MAY Source text for Eikon: Further company coverage:

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