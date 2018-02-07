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February 7, 2018 / 11:50 AM / in 13 hours

BRIEF-Anadarko Increases Dividend Fivefold And Expands Share-Repurchase Program

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 7 (Reuters) - Anadarko Petroleum Corp:

* ANADARKO INCREASES DIVIDEND FIVEFOLD AND EXPANDS SHARE-REPURCHASE PROGRAM

* ANADARKO PETROLEUM CORP - ‍AUTHORIZED A $500-MILLION INCREASE TO ANADARKO‘S PREVIOUSLY ANNOUNCED $2.5 BILLION SHARE-REPURCHASE PROGRAM​

* ANADARKO PETROLEUM- ‍QUARTERLY CASH DIVIDEND ON COMPANY‘S COMMON STOCK OF 25 CENTS PER SHARE, AN INCREASE OF 20 CENTS PER SHARE VERSUS PREVIOUS QUARTER​

* ANADARKO PETROLEUM CORP - ‍INTENDS TO REDUCE OUTSTANDING INDEBTEDNESS BY MORE THAN $1 BILLION BY RETIRING 2018 AND 2019 DEBT MATURITIES AT PAR​

* ANADARKO PETROLEUM CORP - ‍SHARE-REPURCHASE AUTHORIZATION EXTENDS THROUGH END OF 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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